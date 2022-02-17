Фигуристка Анна Щербакова вышла на первое место в турнире после произвольной программы

Российская фигуристка, действующая чемпионка мира Анна Щербакова выступила с произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине. За прокат судьи поставили спортсменке 175,75 балла, и она вышла по сумме баллов на первое место в турнире.

Она продемонстрировала каскад из четверного флипа и тройного тулупа, также четверной флип. Весь прокат был чистым. Она не потеряла ни образа, ни пространства на льду.

По итогам короткой программы на Играх Щербакова занимала второе место, лидером стала Камила Валиева. Третьей шла Каори Сакамото, на четвертой строчке была Александра Трусова.