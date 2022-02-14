Лавров доложил Путину о готовом ответе России на отзывы по гарантиям безопасности

Россия сформулировала свою реакцию на отзывы США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В ходе беседы глава государства поинтересовался у министра о наличии проекта ответа на письма Штатов и альянса, сообщило РИА «Новости».

«Он (ответ — прим. ред.) сформулирован на 10 страницах», — доложил Лавров.

Ранее в МИД указывали на то, что власти западных стран пытаются дискредитировать гарантии безопасности. В ведомстве отмечали, что официальные лица иностранных государств при этом стараются не давать никаких оценок публикациям в СМИ на эту тему, чем только подтверждают причастность к фейковым новостям.

Недостоверные публикации, как подчеркнули в МИД, можно считать доказательством того, что целью информационной атаки является подрыв и дискредитация справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности.

В начале февраля американское агентство Bloomberg опубликовало новость о том, что Россия совершила военное вторжение на территорию Украины. После издание извинилось и удалило этот материал.