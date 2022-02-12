Байден назвал дату вторжения России на Украину

Россия начнет вторжение на Украину 16 февраля. Такую дату озвучил в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО президент США Джо Байден. При этом европейские представители не согласились с американским лидером в оценках сроков и неизбежности эскалации. Более того, один из чиновник заявил, что в Евросоюзе «отказываются такое покупать». Об этом рассказала газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

«Президент Джо Байден назвал западным лидерам дату 16 февраля во время их часовой беседы», — отметило издание.

По данным издания, которое ссылается на информацию «многочисленных американских чиновников», Россия «начнет физическое наступление на Украину» 16 февраля. Вашингтон уведомил об этом союзников. По данным Белого дома, наступлению может предшествовать череда ракетных ударов, а также кибератаки. Подтверждений данной информации не приводится.

При этом газета написала, что собеседники Байдена восприняли приведенные им разведданные скептически и просигнализировали, что «располагают другой картиной».

«Британский чиновник сказал, что «у нас есть иная интерпретация» разведданных о 16 февраля. Двое дипломатов Евросоюза были настроены еще более скептически. Один заявил, что они «все еще отказываются такое покупать», — сообщается в материале Politico.

Ранее агентство Bloomberg назвало новую гипотетическую дату вторжения России на Украину. Москва якобы планирует напасть на соседнее государство 15 февраля. Такое мнение высказали некие чиновники. Кто они и какую страну представляют, в публикации не уточнили.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после первой статьи Bloomberg о якобы произошедшем вторжении российских войск на Украину отметила, что недостоверные материалы агентство публикует на регулярной основе.

В последнее время в странах Запада, а также со стороны украинских властей звучат заявления, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину. РФ не раз отрицала это и считает подобную информацию безосновательным нагнетанием напряженности. В Кремле подчеркивают, что России не нужна война.