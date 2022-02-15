Встреча Путина и Шольца продлилась больше трех часов

Первые личные переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца завершились в Кремле спустя более чем три часа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

После окончания переговоров российский лидер и глава кабмина Германии вышли к журналистам. Часть журналистов отметили, что политики вышли к прессе после завершения проката Камилы Валиевой.

В открытой части переговоров Путин заявил, что большую часть времени на встрече уделят вопросам безопасности и ситуации вокруг Украины.

Накануне Олаф Шольц провел переговоры в Киеве с Владимиром Зеленским. На итоговой пресс-конференции он заявил, что украинский лидер пообещал представить несколько законопроектов по особому статусу регионов Донбасса, конституционной реформе и избирательному праву. По словам канцлера, все эти документы обсудят в «минском формате».