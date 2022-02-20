Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил XXIV Олимпийские зимние игры закрытыми. Церемония прошла на Национальном стадионе Китая «Птичье гнездо».

Россия завершила эту Олимпиаду на девятом месте в общем медальном зачете. Однако количество медалей в этом году стало рекордным для страны. На счету российских спортсменов 32 медали — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Самыми зрелищными, но при этом скандальными стали выступления фигуристок. Золото и серебро принесли России Анна Щербакова и Александра Трусова, которая впервые исполнила пять четверных прыжков. Самым серьезным скандалом оказалась положительная допинг-проба Камилы Валиевой.

«360» опросил спортивных экспертов, какой оказалась для российских спортсменов Олимпиада в Пекине.

Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.