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    20 февраля 2022, 16:35

    Зимние Игры — 2022 официально закрыты

    Наталья Жуковская

    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил XXIV Олимпийские зимние игры закрытыми. Церемония прошла на Национальном стадионе Китая «Птичье гнездо».

    Россия завершила эту Олимпиаду на девятом месте в общем медальном зачете. Однако количество медалей в этом году стало рекордным для страны. На счету российских спортсменов 32 медали — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

    Самыми зрелищными, но при этом скандальными стали выступления фигуристок. Золото и серебро принесли России Анна Щербакова и Александра Трусова, которая впервые исполнила пять четверных прыжков. Самым серьезным скандалом оказалась положительная допинг-проба Камилы Валиевой.

    «360» опросил спортивных экспертов, какой оказалась для российских спортсменов Олимпиада в Пекине.

    Следующая зимняя Олимпиада пройдет в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года.