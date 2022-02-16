Родители опровергли, что морили голодом детей в Москве. Против них возбудили дело

Мать истощенных младенцев, которых нашли в полузаброшенной квартире в Москве, заявила, что кормила детей, но не знает, как это доказать. Видео беседы с родителями близнецов опубликовала столичная прокуратура.

В ответ на вопрос, почему дети жили без еды, женщина заявила, что это не так.

«Я детей кормила. Ну вот как вам доказать, что я их кормила. У меня [один из детей] когда заболел, кашель сильный был у малыша, он кроме питья, я сок давала, он кроме сока ничего не пил», — сказала мать.

Когда сотрудник ведомства уточнил, почему тогда младенцы оказались в больнице в тяжелом состоянии, она объяснила, что у одного из них врожденный порок сердца.

Против родителей мальчиков возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании.

По данным прокуратуры, родителей голодных близнецов обнаружили в состоянии алкогольного опьянения. Мальчикам восемь месяцев. Сейчас они находятся в больнице под присмотром врачей.

Установлено, что родителей ранее уже лишали родительских прав в отношении других детей.