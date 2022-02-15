Путин заявил о готовности России обсудить ряд предложений США и НАТО по безопасности

В ответах НАТО и США по гарантиям безопасности есть моменты, которые Россия готова обсуждать, заявил президент Владимир Путин. Он уточнил, что речь идет в том числе о размещении ракет средней и меньшей дальности.

Путин подчеркнул, что ответы Штатов и альянса содержат соображения, которые РФ излагала в предыдущие годы, но при этом в них нет ответа на базовые российские требования, написал «Интерфакс».

«Повторю, полученные нами из США и других стран НАТО ответы на наши предложения по гарантиям безопасности, на наш взгляд, не отвечают упомянутым трем базовым российским требованиям», — сказал президент по итогам переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам Путина, глава МИД РФ Сергей Лавров накануне сообщил ему о том, что в представленных ответах все же присутствуют соображения, которые Россия ранее сама предлагала обсуждать в предыдущие годы, а именно: вопросы европейской безопасности, тема ракет меньшей и средней дальности и военная транспарентность.

Россия получила ответы от США и НАТО на предложенные гарантии безопасности 26 января. Лавров 15 февраля сообщил, что РФ не намерена скрывать ответ на эти предложения. По его словам, документ появится в открытом доступе.