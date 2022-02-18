Родителей голодных младенцев из заброшенной квартиры отправили под стражу

Родителей двух младенцев, которых нашли голодными в заброшенной квартире в Москве, отправили под стражу. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Матери детей, которые попали в больницу, 37 лет. Она пробудет под стражей до 16 апреля. Суд заключил под стражу и 43-летнего отца близнецов.

По данным ведомства, дети не получали нужного ухода, а сами о себе позаботиться не могли. Мальчикам всего восемь месяцев. Детей нормально не кормили и не обеспечили доступ к медицинской помощи. В результате обоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее родителей уже лишали родительских прав. Мать детей утверждала, что кормила младенцев. Но, по ее словам, один из сыновей недавно болел и мог пить только детские соки.

Против пары возбудили уголовные дела о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и истязании, а также о покушении на убийство двух малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии.