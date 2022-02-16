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    16 февраля 2022, 14:59

    Родителям голодных младенцев из Москвы предъявили обвинение

    СК сообщил, что родителям голодных младенцев из Москвы предъявили обвинение

    Наза Салех Захи

    Маму и папу восьмимесячных братьев-близнецов, найденных в запущенной квартире на востоке Москвы, официально обвинили в покушении на убийство двух несовершеннолетних. Об этом сообщил Следственный комитет.

    Родителям голодных младенцев из Москвы предъявили обвинение

    «Их действия квалифицированы по статье УК РФ „Покушение на убийство двух малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц“, и им предъявлено соответствующее обвинение», — сказано в сообщении.

    Следствие выяснило, что с конца мая 2021 года по февраль 2022 года супруги в своей квартире издевались над детьми физически и психологически. Все это привело к истощению восьмимесячных мальчиков. Близнецов госпитализировали в городскую больницу в тяжелом состоянии. Младенцам оказывают необходимую медицинскую помощь, а также их обследуют.

    Сейчас с задержанными родителями проводятся следственные действия. По факту обнаружения голодных детей в квартире на улице Плеханова открыто уголовное дело об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

    Следствие в ближайшее время обратится в суд с просьбой арестовать родителей, допросить их знакомых родных, а также получить заключения судебных экспертиз и дать юридическую оценку действий органов системы профилактики и безнадзорности Перовского района Москвы.