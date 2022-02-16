Родителям голодных младенцев из Москвы предъявили обвинение

Маму и папу восьмимесячных братьев-близнецов, найденных в запущенной квартире на востоке Москвы, официально обвинили в покушении на убийство двух несовершеннолетних. Об этом сообщил Следственный комитет.

«Их действия квалифицированы по статье УК РФ „Покушение на убийство двух малолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, группой лиц“, и им предъявлено соответствующее обвинение», — сказано в сообщении.

Следствие выяснило, что с конца мая 2021 года по февраль 2022 года супруги в своей квартире издевались над детьми физически и психологически. Все это привело к истощению восьмимесячных мальчиков. Близнецов госпитализировали в городскую больницу в тяжелом состоянии. Младенцам оказывают необходимую медицинскую помощь, а также их обследуют.

Сейчас с задержанными родителями проводятся следственные действия. По факту обнаружения голодных детей в квартире на улице Плеханова открыто уголовное дело об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Следствие в ближайшее время обратится в суд с просьбой арестовать родителей, допросить их знакомых родных, а также получить заключения судебных экспертиз и дать юридическую оценку действий органов системы профилактики и безнадзорности Перовского района Москвы.