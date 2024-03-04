Мир 04 марта 2024, 00:33 Послание Путина, утечка из бундесвера, масштабный сбой рунета. Неделя в фотогалерее Главные новости России и мира с 26 февраля по 3 марта 2024 года в фотогалерее Global Look Press / Chris Emil Janssen, РИА Новости, Unsplash / David Pupăză

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Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства пообещал помочь регионам и позаботиться о людях. Переговоры немецких офицеров об ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту сделала публичными главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Контрразведка Германии начала проверку. Россияне пережили масштабный сбой в работе мессенджеров и приложений, но появился доступ к запрещенным соцсетям. Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 26 февраля по 3 марта 2024 года, — в фотогалерее «360».

Всемирный фестиваль молодежи открылся в Сочи / РИА «Новости» Путин выступил с посланием Федеральному собранию / РИА «Новости» Офицеры Бундесвера обсудили удары по Крымскому мосту ракетами Taurus / РИА «Новости» Масштабный сбой коснулся мессенджеров и приложений банков в России / РИА «Новости» Российские военные за неделю уничтожили три танка Abrams / РИА «Новости» Взрыв и пожар разрушил часть дома в Санкт-Петербурге / РИА «Новости» Всемирный фестиваль молодежи открылся в Сочи / РИА «Новости» Путин выступил с посланием Федеральному собранию / РИА «Новости»

Разговоры о важном

Главной темой этой недели стало послание президента России Владимира Путина. В своем выступлении глава государства рассказал о планах развития страны на ближайшие шесть лет, оценил международную обстановку, пообещал помощь регионам, установить новые льготы россиянам и объявил о запуске национальных проектов.

Практически в самом начале своего выступления Путин призвал собравшихся почтить минутой молчания погибших военных в зоне специальной военной операции. Комментируя международную ситуацию, российский лидер отметил, что страна выстояла перед множеством вызовов, с которыми сталкивалась за свою историю, поэтому способна справиться с любыми обстоятельствами.

Позицию стран Запада Путин назвал лицемерной. Глава государства подчеркнул, что под обсуждением стратегической стабильности скрывается желание нанести поражение России. Но их планы уже не сбылись, так как экономика страны не только устояла, но и показала самый высокий рост.

Главной задачей, которую обязано реализовать правительство, президент назвал преодоление бедности населения. Он подчеркнул, что к 2030 году этот показатель нужно довести до уровня ниже 7% и в два раза сократить число бедных семей с детьми, которые станут будущим России.

В качестве дополнительных мер поддержки Путин объявил о продлении программы материнского капитала и семейной ипотеки до 2030 года. Кроме того, для постоянного повышения качество жизни россиян с детьми в России запустят новый национальный проект «Семья». Также в России запустят новую программу по охране материнства и детства.

Глава государства объявил, что программу капитальных ремонтов школ окончательно завершат через шесть лет. Но со следующего года начнется модернизация детских садов.

Путин добавил, что регионам спишут две трети задолженностей по государственным кредитам. Средства останутся в распоряжении субъектов, но тратить они их смогут только нцелевые проекты и инфраструктурные инвестиции.

Также глава государства призвал кабмин подготовить предложения о модернизации налогового законодательства и призвал заменить мораторий проверок бизнеса на риск-ориентированный подход.

Ближе к концу своего выступления Путин вернулся к бойцам специальной военной операции. Он назвал их новой элитой России и призвал продвигать на руководящие должности. Глава государства объявил о запуске программы по подготовке кадров «Время героев». Сайт проекта заработал с 1 марта и за первые сутки туда поступили более 14 тысяч заявлений от желающих участвовать.

Бундестаг поймали на слове

Переговоры высокопоставленных офицеров Военно-воздушных сил Германии попали в руки журналистов. Аудиозапись и полную расшифровку опубликовала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Она отметила, что начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц обсуждали удары по Крымскому мосту ракетами Taurus и способы скрыть участие Германии. Буквально за несколько дней до этого канцлер европейской страны Олаф Шольц наотрез отказался от передачи Украине этого вида вооружений.

Министерство обороны Германии заявило, что разговор офицеров перехватили. В ведомстве добавили, что пока не могут сказать, пережила ли аудиозапись какой-либо монтаж. Шольц объявил о начале расследования для выяснения всех обстоятельств утечки частного разговора. Он добавил, что результаты проверки станут известны очень скоро.

«Вы обращайтесь, поможем с выяснениями», — предложила свою помощь Симоньян.

Кроме ударов по России в утечке нашли и другие заявления. Немецкие офицеры в открытую говорили, что военные США, Франции и Великобритании уже находятся на территории Украины.

Особенно цинично это выглядит на фоне критики европейских лидеров предложения президента Франции Эманнуэля Макрона, который предложил отправить сухопутные войска НАТО на Украину, если ВСУ понесут поражение.

Прилегший рунет

Мессенджер Telegram стал первой упавшей «ласточкой» масштабного сбоя, с которым столкнулись пользователи интернета во вторник, 27 февраля. Сбой в работе популярного приложения произошел после полудня.

Вслед за ним упали WhatsApp и Viber. Перестали работать мобильные приложения Сбербанка, ВТБ и Тинькофф Банка. На работу мобильной связи пожаловались абоненты МТС, «МегаФона»,"Билайна», Tele2, Yota и «Ростелекома».

Спустя два часа Минцифры объявило, что совместно с Роскомнадзором проводит работу для выяснения причин масштабного сбоя, с которым столкнулись пользователи. По данным ведомства, c проблемами в работе Telegram столкнулись и в других странах.

После восстановления россияне заметили, что для них стали доступны заблокированные ранее социальные сети Facebook* и Instagram*, а также замедленная в работе X (бывший Twitter).

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев заявил, что проблему в работе интернет-сервисов вызвали работы Роскомнадзора. Он пояснил. что сотрудники ведомства настраивали шлюзы и фильтры рунета, через которые могли открываться запрещенные в стране сайты. Ведомство никак не прокомментировало слова депутата.

Дроны потянулись на северо-запад

Звук взрыва заменил будильник жителям домов на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга. После грохота в доме № 161 начался пожар. Загорелись балконы на втором и третьем этажах. Предварительной причиной случившегося назвали удар беспилотника. Эту информацию подтвердили кадры с камер видеонаблюдения.

В городском Комитете по здравоохранению, сообщили, что медицинская помощь понадобилась шести жителям. В больницу забрали 92-летнюю пенсионерку в стрессовом состоянии.

В беседе с «360» жительница пострадавшего дома заявила, что разрушения очень сильные. Она подчеркнула, что от звука взрыва подумала, что начался конец света.

Жильцов поврежденных квартир временно разместили в детском саду неподалеку. Туда прибыли сотрудники социальных служб и психологи.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов встретился с жильцами пострадавшего дома и объявил, что всем выплатят компенсации за счет городского бюджета. Тех, чьи квартиры получили особо сильные повреждения, поселили в гостиницах, а также маневренном фонде.

К вечеру во все пострадавшие дома вернули газ и воду. Но спокойнее жизнь северо-запада России не стала. Аэропорт Пулково перестал принимать и выпускать самолеты из-за угрозы атаки беспилотника.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили над акваторией Финского залива неопознанный объект. В Министерстве обороны уточнили, что это был украинский беспилотник, уничтоженный на подлете к берегу.

Танки Abrams загорелись под Авдеевкой

Действующие на российском направлении российские военные за неделю уничтожили три американских танка Abrams M1, которые ВСУ получили осенью 2003 года, но на линию фронта вывели только сейчас.

Впервые бронированные машины заметили около Авдеевки в начале февраля, тогда российские войска еще не освободили город.

Первый Abrams M1 уничтожили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады, запустившие FVP-беспилотник «Ланцет».

Актер и режиссер Иван Охлобыстин поздравил военных с удачным трофеем и добавил, что они получат 10 миллионов рублей. Он пояснил, что деньги предоставили российские бизнесмены, которые договорились награждать бойцов за каждый уничтоженный американский танк.

Министерство обороны подтвердило уничтожение боевой машины, упомянув его среди пораженной военной техники на Авдеевском направлении.

О том, что число сожженных танков Abrams M1 увеличилось до двух сообщил боец с позывным Коловрат. Он уточнил, что обе машины двигались со средней скоростью и стали хорошими мишенями для ударных дронов.

Третий танк уничтожили в районе села Бердычи в конце недели. Его атаковал ударный беспилотник под названием «Упырь». Разработчик дрона поделился видеокадрами, снятых оператором.

Кроме успешного поражения боевой техники, российские войска продолжили продвижение в зоне специальной военной операции. После освобождения Авдеевки они заняли еще пять населенных пунктов: села Ласточкино, Победа, Северное, Петровское и Тоненькое.

Центр притяжения молодежи

Федеральная территория Сириус около Сочи стала площадкой проведения Всемирного фестиваля молодежи, который стартовал на этой неделе. Его участниками стали делегации из 170 стран мира и всех регионов России.

Каждый день фестиваля посвятят смыслам, важным для каждого: семье, экологии, взаимопомощи и поддержке, уважении различных культур и совместной ответственности.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что каждый участник фестиваля сможет выбрать для себя занятие по душе. Он подчеркнул, что в Сириус приехали активные, яркие, талантливые и творческие ребята, которые готовы делиться со своими сверстниками из других стран опытом.

Кроме лекций, мастер-классов и художественных мастерских, на Всемирном фестивале молодежи пройдут концерты современных исполнителей. Первое выступление организовали прямо в самолете, когда перед летящими в Сириус участниками выступили дуэт HammAli & Navai и певица Seville. Такой необычный подарок сделали «VK Музыка» и «Аэрофлот».

Отправилась на фестиваль и делегация Московской области, состоящая из 315 участников.

Стенд Подмосковья оказался настолько ярким и необычным, что привлек большое количество иностранных гостей.

Всю следующую неделю Сириус будет главной точкой, где молодежь определит будущее, в котором ей предстоит жить.