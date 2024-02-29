Деньги 29 февраля 2024, 15:49 Налоговую систему России модернизируют Путин выступил с идеей дифференцированной системы налогообложения РИА «Новости»

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В России необходимо модернизировать налоговую систему. На это в ходе послания Федеральному собранию указал президент Владимир Путин.

Глава государства обратился к Госдуме и правительству с просьбой предоставить в ближайшее время комплекс предложений по указанной мере.

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«Прошу Государственную думу и правительство <…> представить на отчет конкретные комплексы предложений и в дальнейшем, уже с учетом принятых изменений, предлагаю зафиксировать основные налоговые правила до 2030 года», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что это необходимо для обеспечения стабильных и предсказуемых условий для реализации любых проектов, в том числе и рассчитанных на долгую перспективу и имеющих отношение к инвестициям.

В ходе послания Путин также отметил, что с 2025 года проверки бизнеса в России минимизируют — стране нудно перейти на риск-ориентированный подход.