Мир 02 марта 2024, 15:58 Шольц пообещал расследовать запись разговора военных ФРГ об ударах по Крыму Шольц: запись разговора немецких военных тщательно расследуют Fabio Frustaci / Global Look Press

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В Германии начали расследовании публикации в Сети записи разговора немецких военных о вероятной атаке на Крымский мост с помощью ракет Taurus. Об этом агентству DPA заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Именно поэтому сейчас это расследуется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это и необходимо», — сказал глава немецкого правительства.

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Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал ранее запись разговора военных ФРГ. По его словам, это является доказательством того, что в Европе не изменили свой политический курс в отношении России. «Лагерь войны» там еще силен, подчеркнул он.

По мнению бизнесмена Кима Доткома, Шольц подверг Германию риску столкновения с Россией из-за того, что в Сеть утекла скандальная запись.