Образование 29 февраля 2024, 14:17 Путин назвал срок завершения программы капитального ремонта школ Путин: программу капитального ремонта школ завершат к 2030 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Количество школ, где необходимо провести капитальный ремонт в рамках федеральной программы, составило около 18,5 тысячи зданий. Все работы по ним закончат до 2030 года. Об этом в ходе своего послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в дальнейшем ремонты всех учебных заведений пройдут в плановом порядке, а со следующего года начнется программа по модернизации дошкольных учреждений.

Реклама

«Многие детские сады были открыты еще в советское время. Со следующего года начнем программу их капитального ремонта. Что касается школ, то тут капитального ремонта требуют около 18,5 тысячи зданий. До 2030 года мы поможем регионам полностью закрыть эту накопившуюся проблему», — заявил Путин.

Президент добавил, что на выполнение этих задач правительство выделит дополнительно более 400 миллиардов рублей.

Путин добавил, что в ближайшие шесть лет медицинские кабинеты необходимо открыть во всех школах. На сегодняшний день они работают только в 65% средних учебных заведений.

Еще одной важной темой президент назвал сохранение второй и третьей смены во многих крупных городах, где ученикам не хватает мест из-за переполненности школ.

«Безусловно, это проблема, которую тоже нужно решать. В тех городах, где вопрос стоит особенно остро, придется решать за счет федерального бюджета. Построим дополнительно около 150 школ и более 100 детских садов», — подчеркнул глава государства.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к Федеральному собранию в Гостином Дворе. В ходе своего выступления глава государства объявил о запуске новых национальных проектов, поручил усилить борьбу с бедностью, а также продлить программу материнского капитала и семейной ипотеки. «360» собрал все главные тезисы выступления президента.