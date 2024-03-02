Эксклюзив 02 марта 2024, 17:04 Почти 200 стран увидят на ВФМ новую современную Россию — Чернышенко Чернышенко: 170 стран увидят на ВФМ в Сочи новую современную Россию

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На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи приехали 170 стран, все участники смогут насладиться удивительной атмосферой, увидеть, что такое новая современная Россия. Об этом в комментарии «360» заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Мы все уже здесь обошли, посмотрели, невероятно высокий уровень организации и, самое главное, атмосфера, которой удалось достичь», — отметил вице-премьер.

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Политик напомнил о словах президента России Владимира Путина в 2007 году, которые он произнес в Гватемале в рамках презентации Сочи на сессии МОК.

«Он сказал, что мы не просто обещаем, что это все построим, он сказал: „Я гарантирую“», — добавил Чернышенко.

И сейчас, по мнению вице-премьера, здесь можно видеть наилучшую судьбу олимпийского наследия в мире, когда федеральная территория Сириус, по сути, использует созданную инфраструктуру.

«Это образовательный центр, научный центр. Сейчас сюда приехали 170 стран, чтобы увидеть, что такое новая современная Россия, Россия без стереотипов, Россия, которая задает международные тренды», — подчеркнул он.