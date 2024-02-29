Мир 29 февраля 2024, 14:44 Экономика России в 2023 году росла быстрее мировой — Путин Путин: российская экономика в 2023 году росла быстрее мировой РИА «Новости»

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Экономику России в прошлом году показала темпы роста выше мировых и опередила страны «Большой семерки». Об этом в ходе послания Федеральном собранию сказал президент Владимир Путин.

«Наша экономика в прошлом году росла темпами выше мировой. По данному показателю мы опередили не только ведущие государства Евросоюза, но страны из так называемой G7», — отметил он.

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Путин выразил уверенность, что в ближайшей перспективе Россия войдет в число четверки самых крупных экономик мира.

«Рост экономики страны должен конвертироваться в рост доходов населения», — добавил президент.

Ранее Путин заявил, что создание крепкого миропорядка невозможно без суверенной и сильной России. Он призвал сформировать контур неделимой и равный контур безопасности Евразии, а также сообщил о готовности вести предметный диалог со всеми заинтересованными сторонами.