Важное 29 февраля 2024, 13:29 Новый нацпроект «Семья» запустят в России Путин объявил о новом национальном проекте «Семья» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию, которое состоялось в Гостином Дворе в Москве, объявил о новом национальном проекте «Семья». Он подчеркнул важность всех принимаемых в этой сфере мер для повышения рождаемости.

«Важно, чтобы все меры, которые мы принимаем, были эффективными и действенными, давали ощутимый и реальный эффект. Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества семей с детьми. Для этого мы запустим новый нацпроект „Семья“», — сказал Путин.

Реклама

Российский лидер также обратил внимание на проблему бедности в стране. По его данным, свыше 9% россиян находятся за чертой бедности, а среди многодетных семей показатель еще выше — почти 30%.

«Нужно добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей — хотя бы до 12%», — сказал Путин.

Глава государства также заявил, что программу семейной ипотеки нужно продлить до 2030 года. На аналогичный срок продляется программа выплаты материнского капитала за рождение детей. Российским семьям полагаются выплаты на первого и второго ребенка, а также 450 тысяч рублей на погашение ипотеки в случае рождения третьего.