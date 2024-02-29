Общество 29 февраля 2024, 16:06 Путин объяснил, кто является настоящей элитой России Путин: воины и труженики — настоящая элита России РИА «Новости»

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Настоящая элита России — воины и труженики, которые своим делом доказали преданность стране. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.

Глава государства рассказал, что постоянно встречается с участниками СВО — людьми, которые с оружием в руках встали на защиту Родины. Путин признался, что его сердце наполняется гордостью как за весь народ России, так и за этих людей.

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«Такие не отступят, не подведут и не предадут. Они и должны выходить на ведущие позиции», — выразил уверенность Путин.

Президент отметил скромность таких людей и отсутствие у них привычки кичиться собственными успехами. Однако в переломные моменты, добавил глава государства, они способны взять на себя ответственность — им можно доверить Россию в будущем.

«Слово „элита“ себя дискредитировало. Особенно те, кто набили карманы за счет всяких процессов в экономике с 1990-х годов. Они точно не элита. Подлинная элита — это те, кто служит России», — подчеркнул президент.

Послание Путина проходило в Гостином Дворе в Москве. Оно стало рекордным по продолжительности — выступление длилось два часа и шесть минут. «360» вел текстовую трансляцию мероприятия.