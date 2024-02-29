Общество 29 февраля 2024, 13:34 Новую программу по охране материнства запустят в России Путин выступил с идеей о запуске новой программы по охране материнства РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России стоит запустить новую программу, целью которой станет охрана материнства и сбережение репродуктивного здоровья женщин. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что программу также нужно направить на сохранение здоровья детей и подростков.

Реклама

«Предлагаю запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья», — сказал он.

Путин объяснил необходимость подобной инициативой тем, чтобы дети в России рождались здоровыми, как и их дети тоже. Приоритетами программы он назвал расширение сети женских консультаций, модернизацию перинатальных центров, детских поликлиник и больниц.

Президент подчеркивал, что главное предназначение семьи заключается в рождении и воспитании детей.