27 февраля 2024, 15:24
Минобороны подтвердило уничтожение танка Abrams под Авдеевкой
Минобороны включило уничтоженный под Авдеевкой Abrams в число потерь ВСУ
Действующие на Авдеевском направлении российские войска за минувшие сутки в ходе ударов по позициям противника уничтожили два танка, в том числе Abrams, а также три боевые машины пехоты, среди которых оказалась американская Bradley. Об этом сообщили в Минобороны.
В ведомстве добавили, что потери личного состава противника на этом участке проведения специальной военной операции за сутки составили 485 человек.
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В Минобороны добавили, что на Авдеевском направлении действовали войска группировки войск «Центр», которые поразили позиции 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны около поселка Майорск, а также сел Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики.
Военные также отразили девять атак украинских штурмовиков, пытавшихся пройти к поселку Новгородское, селам Первомайское и Петровское.
Кроме потери личного состава и военной техники, противник лишился шести бронированных машин, 13 автомобилей, а также двух гаубиц Д-30.
Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что уничтожение американского танка Abrams стало заслугой бойцов 15-й отдельной мотострелковой бригады. По данным СМИ, военнослужащие ударили по боевой машине беспилотником «Ланцет», который хорошо показал себя в уничтожении западной британской техники.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя уничтожение американского танка, заявил, что российские военные изначально предупреждали ВСУ и их союзников, что вся поступившая бронетехника станет гореть.
Он добавил, что ликвидация Abrams стала очередным доказательством ежедневной и планомерной работы российских бойцов по демилитаризации Украины.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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