Спецоперация 27 февраля 2024, 15:24 Минобороны подтвердило уничтожение танка Abrams под Авдеевкой Минобороны включило уничтоженный под Авдеевкой Abrams в число потерь ВСУ U.S. Department of Defense

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Действующие на Авдеевском направлении российские войска за минувшие сутки в ходе ударов по позициям противника уничтожили два танка, в том числе Abrams, а также три боевые машины пехоты, среди которых оказалась американская Bradley. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что потери личного состава противника на этом участке проведения специальной военной операции за сутки составили 485 человек.

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В Минобороны добавили, что на Авдеевском направлении действовали войска группировки войск «Центр», которые поразили позиции 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады теробороны около поселка Майорск, а также сел Бердычи и Розовка Донецкой Народной Республики.

Военные также отразили девять атак украинских штурмовиков, пытавшихся пройти к поселку Новгородское, селам Первомайское и Петровское.

Кроме потери личного состава и военной техники, противник лишился шести бронированных машин, 13 автомобилей, а также двух гаубиц Д-30.

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что уничтожение американского танка Abrams стало заслугой бойцов 15-й отдельной мотострелковой бригады. По данным СМИ, военнослужащие ударили по боевой машине беспилотником «Ланцет», который хорошо показал себя в уничтожении западной британской техники.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя уничтожение американского танка, заявил, что российские военные изначально предупреждали ВСУ и их союзников, что вся поступившая бронетехника станет гореть.

Он добавил, что ликвидация Abrams стала очередным доказательством ежедневной и планомерной работы российских бойцов по демилитаризации Украины.