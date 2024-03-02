02 марта 2024, 13:37
Пострадавшим из-за взрыва в Петербурге выплатят компенсации
Беглов: пострадавшие из-за ЧП на Пискаревском проспекте получат компенсации
Жители, пострадавшие в результате ЧП на Пискаревском проспекте 2 марта, получат компенсации, заявил губернатор города Александр Беглов. Как уточнил телеканал «Санкт-Петербург», он прибыл на место происшествия в Красногвардейском районе.
Последствия происшествия устранят за счет городского бюджета, указал губернатор.
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«Пострадавших обеспечили горячим питанием и всем необходимым», — добавил Беглов.
Ранее стало известно, что жителей поврежденных взрывом домов разместили в одном из детских садов. Беглов отметил, что с людьми работают психологи и социальные работники.
Утром в субботу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел мощный взрыв. Предварительной причиной стал беспилотный летательный аппарат, официально эти сведения не подтверждали.
В распоряжении «360» появилось видео момента со взрывом, попавшее на камеру наблюдения.
Санкт-Петербург
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