Важное 02 марта 2024, 13:37 Пострадавшим из-за взрыва в Петербурге выплатят компенсации Беглов: пострадавшие из-за ЧП на Пискаревском проспекте получат компенсации РИА «Новости»

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Жители, пострадавшие в результате ЧП на Пискаревском проспекте 2 марта, получат компенсации, заявил губернатор города Александр Беглов. Как уточнил телеканал «Санкт-Петербург», он прибыл на место происшествия в Красногвардейском районе.

Последствия происшествия устранят за счет городского бюджета, указал губернатор.

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«Пострадавших обеспечили горячим питанием и всем необходимым», — добавил Беглов.

Ранее стало известно, что жителей поврежденных взрывом домов разместили в одном из детских садов. Беглов отметил, что с людьми работают психологи и социальные работники.

Утром в субботу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошел мощный взрыв. Предварительной причиной стал беспилотный летательный аппарат, официально эти сведения не подтверждали.

В распоряжении «360» появилось видео момента со взрывом, попавшее на камеру наблюдения.