Общество 29 февраля 2024, 14:46 Проверки бизнеса в России с 2025 года сведут к минимуму Путин выступил за риск-ориентированный подход проверок бизнеса

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В России вместо временного моратория на проверки бизнеса нужно полностью перейти на риск-ориентированный подход. На это в ходе послания Федеральному собранию указал президент Владимир Путин.

Глава государства призвал с доверием относиться к компаниям, гарантирующим высокое качество товаров и услуг. Такого отношения требуют те предприятия, которые несут ответственность перед потребителями.

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«Поэтому считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса», — сказал Путин.

Вместо этого он предложил, учитывая наработанный опыт, полностью перейти на риск-ориентированный подход. Президент подчеркнул, что его необходимо закрепить на законодательном уровне.

При условии отсутствия рисков, сказал Путин, нужны профилактические меры. Подобный подход будет способствовать минимизации числа проверок. Глава государства добавил, что у МСП также должна быть возможность раз в пять лет пользоваться механизмом кредитных каникул.