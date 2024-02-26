Важное 26 февраля 2024, 15:53 Шольц выступил против поставок ВСУ ракет Taurus Канцлер Германии Шольц выступил против передачи Украине ракет Taurus IMAGO / Arnulf Hettrich / Global Look Press

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Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил против начала поставок украинским военным дальнобойных ракет Taurus. Его слова привело агентство DPA.

Шольц объяснил это опасностью втягивания ФРГ в конфликт.

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«Германия не должна быть связана с никакими целями, которых могут достигнуть эти системы. Я поражаюсь, что никто не задумывается о том, до какой степени все это дело способно дойти. Это окончательное решение. Я четко объяснил, почему эти ракеты нельзя принимать в расчет», — заявил он.

Немецкий депутат Сара Вагенкнехт отмечала, что, если Германия поставит Украине этот тип ракет, это приведет к дальнейшей эскалации в конфликте. Он выразила мнение, что даже Taurus не поможет Украине, поскольку Россия не позволит вытеснить себя из Крыма.

На прошлой неделе немецкие депутаты выступили против резолюции о передаче Taurus, документ вынесла на голосование правящая партия в ФРГ.