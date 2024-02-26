26 февраля 2024, 15:53
Шольц выступил против поставок ВСУ ракет Taurus
Канцлер Германии Шольц выступил против передачи Украине ракет Taurus
Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил против начала поставок украинским военным дальнобойных ракет Taurus. Его слова привело агентство DPA.
Шольц объяснил это опасностью втягивания ФРГ в конфликт.
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«Германия не должна быть связана с никакими целями, которых могут достигнуть эти системы. Я поражаюсь, что никто не задумывается о том, до какой степени все это дело способно дойти. Это окончательное решение. Я четко объяснил, почему эти ракеты нельзя принимать в расчет», — заявил он.
Немецкий депутат Сара Вагенкнехт отмечала, что, если Германия поставит Украине этот тип ракет, это приведет к дальнейшей эскалации в конфликте. Он выразила мнение, что даже Taurus не поможет Украине, поскольку Россия не позволит вытеснить себя из Крыма.
На прошлой неделе немецкие депутаты выступили против резолюции о передаче Taurus, документ вынесла на голосование правящая партия в ФРГ.
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