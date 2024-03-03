03 марта 2024, 22:51
«Упырь» против Abrams. Появилось видео уничтожения очередного американского танка
Разработчики FPV-дрона «Упырь» показали кадры уничтожения танка Abrams
В Сети появились кадры уничтожения третьего американского танка Abrams M1, которые США передали Вооруженным силам Украины. Видео предоставили разработчики FPV-дрона «Упырь».
Видео сняли от лица оператора, который с помощью беспилотников «Упырь» совершил два результативных удара по американской бронетехнике.
Это уже третий танк Abrams M1, уничтоженный российскими военными в зоне специальной военной операции. Два других танка бойцы ВС РФ подбили в понедельник, 26 февраля, в районе Бердычей западнее Авдеевки. Видео уничтожения одной из бронемашин опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Американский журнал The National Interest написал, что танки Abrams M1 были значительно переоценены, а в результате применения на Украине потеряли статус непобедимого чудо-оружия.
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