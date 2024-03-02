Происшествия 02 марта 2024, 21:44 Минобороны подтвердило уничтожение дрона ВСУ в Ленобласти РИА «Новости»

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Российские дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник. Операция проходила над Ленинградской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Второго марта около 19:30 по московскому времени пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — отметили в ведомстве.

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над Финским заливом. обнаружили летающий объект. Он также опубликовал видео того, как системы ПВО ликвидировали беспилотник.

Вечером 2 марта из-за угрозы атаки беспилотников в аэропорту Пулково объявили план «Ковер». Воздушная гавань временно не принимала и не выпускала самолеты.

Украинский беспилотник взорвался на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге утром 2 марта. Из-за ЧП пострадал многоэтажный дом, его жильцов эвакуировали.