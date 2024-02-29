Деньги 29 февраля 2024, 14:09 Регионам России спишут 2/3 задолженности по бюджетным кредитам Путин заявил, что регионам России спишут 2/3 задолженности по бюджетным кредитам РИА «Новости»

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В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на необходимость снизить долговую нагрузку субъектов России. Для этого регионам спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам.

«Считаю необходимым списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам», — сказал он.

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Глава государства отметил, что, по имеющимся оценкам, мера позволит субъектам России ежегодно экономить около 200 миллиардов рублей. Путин уточнил, что имеет в виду временной промежуток с 2025 по 2028 год.

С 2025-го, добавил президент, Россия начнет наращивать портфель инфраструктурных кредитов для субъектов не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно.

Он также призвал смягчить налоговый режим для производственных предприятий малого и среднего бизнеса и дать право некрупным предпринимателям раз в пять лет брать кредитные каникулы на полгода.

Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию в Гостином Дворе.