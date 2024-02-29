29 февраля 2024, 13:15
Программу семейной ипотеки в России продлят до 2030 года
Путин предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года
Действующую до июля 2024 года программу семейной ипотеки нужно продлить еще на шесть лет. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в Гостином Дворе.
«Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года», — сказал он, предложив сохранить базовые параметры этого типа кредитования.
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Глава государства указал на необходимость уделить особое внимание семьям с детьми до шести лет включительно.
«Для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%», — подчеркнул Путин.
В ходе послания Федеральному собранию президент также заявил о продлении программы маткапитала минимум до 2030 года. Он заметил, что рождение и воспитание собственных детей — главное предназначение семьи.
Семья
Ипотека
Маткапитал в РФ
Льготная ипотека
Послание Путина Федеральному собранию 2024
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