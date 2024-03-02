Общество 02 марта 2024, 19:10 «Показываем Россию такой, какая она есть». Кириенко — о главных ценностях ВФМ в Сочи Кириенко: на ВФМ мы показываем Россию такой, какая она есть

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Каждый день на Всемирном фестивале молодежи посвящен смыслам, связанным с базовыми традиционными ценностями России, которые важны и для представителей стран, приехавших в Сочи. Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«У нас каждый день посвящен какому-то из смыслов, которые, на наш взгляд, являются базовыми традиционными ценностями для России. Нам кажется, что они являются значимыми и для представителей всех этих 190 стран. То общение, которое сейчас происходит на площадке, это подтверждает», — указал он.

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Кириенко пояснил, что речь идет о семье, бережном отношении к планете, экологии, взаимопомощи и поддержке, уважении культуры и традиций друг друга, совместной ответственности.

«Мы ничего не хотим специально доносить, все, что нужно, [участники фестиваля] увидят и поймут сами, не нужно что-то навязывать — мы показываем им Россию такой, какая она есть», — подчеркнул зампред.

Он обратил внимание, что на Всемирный фестиваль молодежи приехали 10 тысяч иностранных гостей. Все они — активные, яркие, талантливые, творческие ребята. Многие из них уже известны в своей стране: кто-то — как блогер, другой — как талантливый журналист, ученый, бизнесмен, общественный или политический активист.

«И надо понимать: будущее мира и каждой из стран, присутствующих здесь, — в руках молодежи. <…> И их роль в судьбе своей страны и мира будет только расти», — выразил уверенность политик.

Отдельно он отметил большую программу на ВФМ, молодые люди принимают участие в том числе в волонтерских и добровольческих программах.

«Вчера один испанец, посадив дерево, сказал: „Я посадил в России дерево, теперь меня что-то корнями связывает с Россией, эта земля стала для меня родной“. Это чувство останется, дни, которые они здесь проведут, точно останутся одними из самых ярких в жизни», — отметил Кириенко.

По его оценке, очень ценно, что эти эмоции будут связаны с Россией. И все это подтверждает тезис о том, что никакая блокада России невозможна, указал замруководителя президентской администрации.