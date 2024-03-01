Мир 01 марта 2024, 19:06 Сотрудничество с США и Украиной нашли в прошлом обсуждавших Крымский мост офицеров ФРГ «Военная хроника» раскрыла биографии обсуждавших Крымский мост офицеров ФРГ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Офицеры немецких военно-воздушных сил, обсуждавшие удары по Крымскому мосту, сотрудничали с США и работали на Украине. Подробности их биографий раскрыли авторы «Военной хроники» на своей странице во «ВКонтакте».

Начальник отдела операций и учений командования ВВС в Берлине бригадный генерал Франк Грефе командовал 74-й тактической авиационной эскадрильей, задействованной во время военных действий в Афганистане. Он тесно сотрудничал с американскими военными и в 2019 году занял пост военного атташе Германии в США.

Реклама

Авторы отметили, что у Грефе есть опыт по использованию гражданских аэродромов для военных задач.

Второго участника беседы, инспектора ВВС бундесвера генерал-лейтенант Инго Герхартца в «Военной хронике» назвали самым противоречивым персонажем. Он прославился заявлениями о готовности НАТО к использованию ядерного оружия и настаивал, чтобы Военно-воздушные силы Германии перешли на истребители F-35.

Еще одним участником беседы стал генерал-майор Кристиан Фрейдинг. Он известен как командующий девятой танковой бригадой «Нидерсаксен», откуда ушел на пост начальника украинского ситуационного центра при бундесвере. Его считают одним из самых крупных сторонников поддержки ВСУ. Он неоднократно призывал власти Германии увеличить поставки боеприпасов.

Запись телефонного разговора офицеров бундестага опубликовала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она заявила, что военные вели переговоры об ударах по Крымскому мосту и способах сделать так, чтобы в теракте не обвинили Германию. Общая продолжительность беседы составила более 38 минут.