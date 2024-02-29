Важное 29 февраля 2024, 13:16 Путин объявил о продлении программы выплат материнского капитала Путин: программу материнского капитала продлят минимум до 2030 года РИА «Новости»

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Действие программы материнского капитала в России нужно продлить как минимум до 2030 года. Об этом в ходе послания Федеральному собранию сказал президент Владимир Путин.

«У нас до начала 2026 года действует программа материнского капитала. Предлагаю как минимум до 2030 года ее продлить», — сказал он.

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Путин напомнил, что при рождении первого ребенка семья сейчас получает выплату 630 тысяч рублей, а за второго ей полагается 202 тысячи рублей.

«Особое внимание уделить семьям с детьми до шести лет включительно. Для них льготная ставка по ипотеке будет прежней — 6%. Сейчас при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита — 450 тысяч рублей. Предлагаю продлить такую норму до 2030 года», — добавил глава государства.

Ранее стало известно, что с 1 февраля в России размер материнского капитала проиндексировали. Путина спрашивали об отношении к возможности направлять средства на покупку автомобиля, но президент предложил «не трогать это» и пообещал продумать льготные программы при приобретении машины.