Общество 01 марта 2024, 23:49 Заработал официальный сайт программы «Время героев» Сайт кадровой программы «Время героев» начал работу в России Freepik

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Официальный сайт кадровой программы «Время героев» для участников спецоперации России начал работу с 1 марта. Ресурс открылся по адресу времягероев.рф.

Регистрация на сайте будет доступна до 12:00 8 апреля. В рамках «Времени героев» участники будут изучать современные технологии и методы управления, а также пройдут куры по командной работе, которые помогут их личностному развитию.

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Запуск кадровой программы анонсировал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. В программу «Время героев» примут бойцов спецоперации с высшим образованием. Ее будут реализовывать на базе Мастерской управления Сенеж со стороны Высшей школы управления РАНХиГС.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что к программе присоединятся участники СВО с гражданством России, высшим образованием, опытом в управлении и без судимости.