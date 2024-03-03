Общество 03 марта 2024, 01:37 Более 14 тысяч человек подали заявки на программу «Время героев» за первые сутки РИА «Новости»

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На образовательную программу «Время героев» для участников специальной военной операции на Украине уже за первые сутки подали более 14 тысяч заявок. Информация об этом появилась в Telegram-канале программы.

Сайт программы заработал 1 марта. И уже через сутки количество поданных заявок превысило 14 тысяч.

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«Среди профессиональных военнослужащих много тех, кто имеет лидерские качества, высокий управленческий потенциал. Программа „Время героев“ дает всем им уникальную возможность для роста и развития, для реализации себя в служении России уже в новом качестве — в мирной жизни», — заявил ректор РАНХиГС, гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

На сайте программы все желающие могут задать свои вопросы. Один из самых популярных стал вопрос, могут ли подавать заявку на участие ветераны СВО, уже уволенные в запас. По словам организаторов программы, участвовать в ней могут как действующие бойцы, так и ветераны СВО.

В четверг, 29 февраля, президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для участников СВО. Подать заявку на нее могут бойцы спецоперации с высшим образованием и без судимостей.