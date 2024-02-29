Важное 29 февраля 2024, 12:23 Путин заявил о возможностях России противостоять любым вызовам Путин напомнил о преодоленных Россией вызовах

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Россия отразила агрессию международного терроризма, сохранила свое единство, поддержала жителей новых регионов, которые захотели войти в ее состав. Это означает, что страна способна противостоять любым вызовам, которые стоят на ее пути. Об этом в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что в этом году 10 лет исполнилось легендарной Русской весне.

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«Энергия и искренность героев, крымчан, жителей восставшего Донбасса, их любовь к Родине, вызывает гордость», — подчеркнул Путин.

Президент обратил внимание, что во время угрозы смертельной эпидемии вся страна сплотилась и заставила ее отступить, продемонстрировав, что главными ценностями остаются милосердие, поддержка и солидарность.

«Реализовать все задуманное мы сможем столько вместе. Задачи большие. Но доказали, что способны решить любые вызовы», — отметил президент.

Президент России Владимир Путин в 19-й раз обратился к Федеральному Собранию. Выступлению проходит в Гостином Дворе Москвы. «360» ведет прямую трансляцию.