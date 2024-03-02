02 марта 2024, 11:15
Шесть человек обратились за помощью к медикам после взрыва в Петербурге
Комздрав Петербурга: за помощью после взрыва обратились 6 человек
После взрыва в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга помощь специалистов потребовалась шести местным жителям. Одного человека госпитализировали, сообщил комитет здравоохранения города в Telegram-канале.
«Женщину 92 лет госпитализировали с симптомами реакции на стресс», — уточнили в публикации.
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В пресс-службе комитета отметили, что на место ЧП выезжали шесть бригад скорой помощи, в том числе две реанимационных.
«Первая бригада прибыла спустя 10 минут после вызова. На месте происшествия постоянно находится необходимое число врачей», — подчеркнули в комздраве.
Утром 2 марта на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге произошел мощный взрыв. По предварительной информации, причиной стал беспилотный летательный аппарат, власти эти сведения пока что не подтверждали. Очевидцы рассказывали «360», что перед хлопком слышали громкий гул от беспилотника.
Санкт-Петербург
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