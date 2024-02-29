Важное 29 февраля 2024, 14:36 Путин призвал вывести героев СВО на ведущие позиции в сфере управления Путин назвал участников СВО кандидатами на управленческие позиции

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Совершившие подвиги в зоне проведения специальной военной операции военнослужащие и добровольцы — настоящая элита России, которых необходимо продвигать на ведущие позиции в гражданской сфере. Об этом в ходе послания Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что часто встречается с участниками специальной военной операции и испытывает гордость, когда видит этих мужественных людей.

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«Такие не отступят, не подведут и не предадут. Они должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, в бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы и предприятия, в конечном итоге — самые крупные отечественные проекты», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что таким людям можно доверить Россию. Президент добавил, что для участников специальной военной операции с 1 марта запустят специальную учебную программу по подготовке кадров «Время героев».

Туда возьмут тех, кто проявил смелость и мужество в местах проведения боевых действий и показал себя отличным командиром для своих товарищей.