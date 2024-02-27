Технологии 27 февраля 2024, 16:35 Заблокированные соцсети заработали в России после сбоя Telegram Соцсети Instagram и X заработали в России без VPN после сбоя Telegram Unsplash

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Российские пользователи получили свободный доступ к социальным сетям Instagram* и X (бывший Twitter) после масштабного сбоя мессенджеров Telegram и WhatsApp. На это обратил внимание Telegram-канал Shot и подтвердила проверка редакции «360».

Без включения VPN-сервисов свободно открываются мобильные приложения и веб-версии заблокированных социальных сетей.

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Сбой в работе Telegram произошел после полудня во вторник, 27 февраля. Жители ряда российских городов смогли воспользоваться мессенджером после включения VPN.

По данным сайта «Сбой.рф», вслед за Telegram перестали работать приложения Viber, Сбербанка, ВТБ и Тинькофф Банка.

Также на работу мобильной связи пожаловались абоненты МТС, «МегаФона», «Ростелекома», Tele2, «Билайна», Yota.

На момент написания материала все мессенджеры, приложения и мобильная связь работает стабильно.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.