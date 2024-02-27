Важное 27 февраля 2024, 12:56 В работе Telegram произошел сбой Пользователи Telegram в России пожаловались на сбой в работе мессенджера Unsplash

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Пользователи Telegram в России сообщили о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют обращения на сайте «Сбой.рф».

Общее количество поданных жалоб на работу сервиса в браузерной и мобильной версии превысило 5,7 тысячи на момент публикации материала.

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Сбой произошел около 12:30 по московскому времени. Порядка 34% жалоб поступила от москвичей, также работой мессенджера остались недовольны пользователи из Татарстана, Краснодарского края, Самарской, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областей, а также других регионов страны.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА «Новости», что сбой в работе мессенджера также заметили в Германии, США и других странах.

В прошлый раз сбой в работе Telegram произошел днем 18 февраля. Пользователи отмечали, что не могли отправить сообщения, чаты загрузить было невозможно.

Роскомнадзор отмечал, что предварительной причиной неполадок стала проблема во внутренней инфраструктуре сервиса.