27 февраля 2024, 12:56
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи Telegram в России пожаловались на сбой в работе мессенджера
Пользователи Telegram в России сообщили о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют обращения на сайте «Сбой.рф».
Общее количество поданных жалоб на работу сервиса в браузерной и мобильной версии превысило 5,7 тысячи на момент публикации материала.
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Сбой произошел около 12:30 по московскому времени. Порядка 34% жалоб поступила от москвичей, также работой мессенджера остались недовольны пользователи из Татарстана, Краснодарского края, Самарской, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областей, а также других регионов страны.
В пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА «Новости», что сбой в работе мессенджера также заметили в Германии, США и других странах.
В прошлый раз сбой в работе Telegram произошел днем 18 февраля. Пользователи отмечали, что не могли отправить сообщения, чаты загрузить было невозможно.
Роскомнадзор отмечал, что предварительной причиной неполадок стала проблема во внутренней инфраструктуре сервиса.
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