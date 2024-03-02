Происшествия 02 марта 2024, 21:08 В поврежденные дроном дома вернули свет, газ и воду в Петербурге Freepik

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В Санкт-Петербурге в поврежденные беспилотником жилые дома на Пискаревском проспекте практически во все квартиры вернули электричество, газ и воду. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Красногвардейского района.

«На Пискаревском дом 159 корпус 2 и дом 161 полностью восстановлено отопление, подача воды, газа и электричества за исключением нескольких квартир в первой парадной», — сообщили местные власти.

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Взрыв прогремел возле дома № 161 на Пискаревском проспекте утром 2 марта. Из здания эвакуировали 100 человек. Жителей поврежденных при взрыве квартир разместили в детском саду.

Жительница одного из пострадавших домов рассказала, что ее разбудил громкий звук. Она видела, как многие люди выбегали в панике на улицу, никто ничего не понимал. Она добавила, что фасад здания сильно пострадал, половины дома не осталось.

Губернатор города Александр Беглов сообщил, что жители, пострадавшие в результате ЧП, получат компенсации, а все последствия устранят за счет городского бюджета.