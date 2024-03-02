Важное 02 марта 2024, 20:09 Пулково временно перестало принимать и выпускать рейсы из-за угрозы атаки БПЛА Telegram-канал «112»: план «Ковер» ввели в Пулково из-за угрозы БПЛА РИА «Новости»

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Вечером 2 марта в аэропорту Пулково ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил источник Telegram-канала «112».

Сейчас воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Введение ограничений подтвердили в Росавиации. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале представителя ведомства.

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«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 19:32 по московскому времени 2 марта (суббота) на работу аэропорта Пулково введены ограничения», — указали в сообщении.

Там же подчеркнули, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Это главный приоритет, подчеркнули в Росавиации.

Утром 2 марта беспилотник взорвался на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. Из-за ЧП пострадал дом № 161 и расположенные рядом здания. Жителям выплатят компенсации. По данным комздрава города, помощь медиков потребовалась шести людям.