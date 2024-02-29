Важное 29 февраля 2024, 12:55 Путин назвал главное предназначение семьи Путин назвал главным предназначения семьи рождение и воспитание детей

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Главным предназначением семьи является рождение и воспитание собственных детей. Об этом в ходе послания Федеральном собранию сказал президент России Владимир Путин.

«Рождение и воспитание детей, а значит, продолжение многонационального народа, является главным предназначением семьи», — заявил он.

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Глава государства отметил, что нормой в обществе России должна стать многодетная семья.

«Большая семья должна стать ориентиром всей государственной стратегии и философией жизни общества», — добавил президент.

Также Путин напомнил, что обширная поддержка семей с детьми является нравственным фундаментальным выбором России.

Ранее в феврале Путин объявил, что программу «Молодая семья» продлят в России и после 2025 года. Он подчеркивал, что средства на эти цели уже выделили из государственного бюджета.

В конце января Путин указывал на необходимость продлить программу семейной льготной ипотеки.