Происшествия 02 марта 2024, 08:30 Появилось видео с места взрыва в Санкт-Петербурге Место взрыва в Санкт-Петербурге 2 марта показали на видео

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На месте взрыва на Пискаревском проспекте в Петербурге работают экстренные службы. Видео обстановки во дворе дома появилось в распоряжении «360».

Взрыв произошел утром 2 марта в районе дома № 161 на Пискаревском проспекте. По предварительным данным, причиной мог стать беспилотник. Официальная информация пока что не поступала

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С места взрыва эвакуировали порядка 100 человек, сообщал 78.RU. По данным «Фонтанки», никто не пострадал.