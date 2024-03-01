Мир 01 марта 2024, 18:16 Появилось аудио разговора немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту Симоньян опубликовала аудио беседы офицеров ФРГ про Крымский мост РИА «Новости»

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Главред RT Маргарита Симоньян выложила аудио разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост ракетами Taurus. Запись беседы появилась в ее Telegram-канале.

«Как и обещала, публикую аудио разговора офицеров бундесвера, обсуждающих, как они будут бомбить Крымский мост», — написала она.

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В расшифровке аудиозаписи Симоньян отметила, что разговор немецких офицеров состоялся 19 февраля. В беседе участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц.

Также она назвала имена сотрудников центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. В ходе обсуждения один из офицеров сообщил, что бундесвер занимается вопросом уничтожения Крымского моста.

Пресс-служба Минобороны Германии не стала комментировать информацию о предполагаемых переговорах военных ФРГ об атаке на Крымский мост.