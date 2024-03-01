01 марта 2024, 18:16
Появилось аудио разговора немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту
Симоньян опубликовала аудио беседы офицеров ФРГ про Крымский мост
Главред RT Маргарита Симоньян выложила аудио разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших атаку на Крымский мост ракетами Taurus. Запись беседы появилась в ее Telegram-канале.
«Как и обещала, публикую аудио разговора офицеров бундесвера, обсуждающих, как они будут бомбить Крымский мост», — написала она.
Реклама
В расшифровке аудиозаписи Симоньян отметила, что разговор немецких офицеров состоялся 19 февраля. В беседе участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц.
Также она назвала имена сотрудников центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. В ходе обсуждения один из офицеров сообщил, что бундесвер занимается вопросом уничтожения Крымского моста.
Пресс-служба Минобороны Германии не стала комментировать информацию о предполагаемых переговорах военных ФРГ об атаке на Крымский мост.
Крымский мост
ВСУ
Реклама
Реклама