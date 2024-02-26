Важное 26 февраля 2024, 16:41 ВСУ потеряли первый Abrams на Авдеевском направлении Военкор Коц: ВС России уничтожили первый Abrams на Авдеевском направлении U.S. Department of Defense

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Военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС России уничтожили первый танк Abrams ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что танки Abrams американского производства впервые заметили под Авдеевкой. По данным издания «Страна.ua», ВСУ больше месяца используют эти танки на Авдеевском направлении. Боевые машины поставили 47-й бригаде украинской армии.

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В конце ноября российские военнослужащие подбили первый танк Leopard 1A5 ВСУ. Украинские бойцы получили технику из Германии. Уничтожение немецкого танка произошло всего через пару недель после того, как они поступили в зону проведения спецоперации.