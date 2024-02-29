Подмосковье 29 февраля 2024, 10:16 Свыше 300 человек представят Подмосковье на всемирном фестивале молодежи в Сочи Медиасток.рф

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Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи с 1 по 7 марта под слоганом «Начнем будущее вместе!». Он соберет около 20 тысяч человек из 180 стран мира. Подмосковье представят 315 участников.

Как рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе, в состав делегации региона вошли самые разные ребята. Среди них — студент, исследующий микроорганизмы, девушка-инженер, разрабатывающая обучающие курсы для сотрудников РЖД, и многие другие.

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«В нашей команде собрались ребята, работающие в Роскосмосе и „Газпроме“, занимающиеся исследованиями в области квантовой физики, оперным пением, танцующие контемпорари, мастера спорта, тренеры, блогеры. Все они смогут не только весело и интересно провести время в Сочи, но и обменяться опытом в своих областях с коллегами и единомышленниками из разных уголков мира», — сказала она.

К подмосковной делегации присоединился доброволец СВО из Пушкино Никита Кудинов. Он отравился на фронт в числе первых и служил в штурмовом отряде. Из-за состояния здоровья он был вынужден вернуться домой и стал работать с детьми и молодежью.

«Очень жду от фестиваля яркие эмоции, новые знакомства, которые помогут мне пополнить свой „социальный чемоданчик“. Мне есть, что рассказать ребятам, чем поделиться, и сам я, в свою очередь хочу почерпнуть новые знания, новый опыт, чтобы развиваться дальше», — поделился он.

Фестиваль направлен на построение дружеских связей между ребятами из разных стран мира. Для гостей подготовили программу с лекциями, дискуссиями, мастер-классами и спортивными соревнованиями. В организации мероприятия помогали пять тысяч волонтером, в том числе 91 — из Подмосковья.

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