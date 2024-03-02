Общество 02 марта 2024, 11:33 Власти Петербурга нашли место размещения для жителей пострадавших при взрыве квартир Жителей поврежденных при взрыве в Петербурге квартир разместили в детсаду

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Жителей поврежденных при взрыве квартир в Санкт-Петербурге утром в субботу разместили в детском саду. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе администрации губернатора города Александра Беглова.

«Пока что жителей разместили в детском саду и накормили. С ними работают врачи, социальные работники и психологи», — отметили в пресс-службе.

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Глава Санкт-Петербурга ранее сообщал, что взрыв произошел в Красногвардейском районе города, где пострадало остекление двух домов. На место ЧП прибыли сотрудники силовых ведомств и МЧС. Губернатор подчеркивал, что в результате ЧП жертв не не было.

Жителей дома №161 на Пискаревском проспекте попросили вновь отойти от здания в связи с угрозой повторной атаки. При этом в зоне ЧП практически не работает мобильный интернет и сотовая связь.