Важное 02 марта 2024, 20:05 Село Тоненькое перешло под контроль ВС России Военкор Хайруллин: ВС России освободили село Тоненькое на Авдеевском направлении

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Российские военнослужащие взяли под контроль село Тоненькое на Авдеевском направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Марат Хайруллин.

«Моя родная 1-я Славянская гвардейская бригада повесила флаг в центре села Тоненькое», — написал он.

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По словам военкора, для удержания этого рубежа боевики ВСУ бросили лучшие части — 79-ю аэромобильную и 5-ю механизированную бригады. Российский бойцы меньше чем за пять дней смогли обратить противника в бегство, задействовав два батальона.

Подразделения ВС России продолжают выбивать Вооруженные силы Украины на Авдеевском направлении. За неделю российские флаги установили над населенными пунктами Ласточкино, Победа, Северное и Петровское.

По данным Минобороны, с начала 2024 года на всех направлениях ВС РФ освободили от украинских националистов почти 327 квадратных километров территории новых регионов России.