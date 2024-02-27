Мир 27 февраля 2024, 02:21 Макрон допустил отправку военных стран ЕС на Украину Макрон: страны ЕС не достигли консенсуса в вопросе отправки войск на Украину РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран на конференции в Париже не достигли консенсуса по возможной отправке сухопутных войск на Украину. Об этом сообщило РИА «Новости».

Французский лидер отметил, что обсуждение проходило «в свободной и прямой манере».

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«Сегодня нет консенсуса по отправке сухопутных войск в официальной манере. Но в развитии ситуации ничего не может быть исключено», — заявил Макрон.

Он добавил, что западные страны сделают все, чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте. Макрон подчеркнул, что для достижения их цели возможно все, что только может быть полезно.

В конференции, которая прошла 26 февраля в Париже, участвовали немецкий канцлер Олаф Шольц, польский президент Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран Евросоюза.

На мероприятии также присутствовали представители США и Великобритании — помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен и глава МИД Дэвид Кэмерон.

Ранее Макрон заявил, что западные страны не хотят воевать с русским народом и будут пытаться избежать эскалации в украинском конфликте.