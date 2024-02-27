27 февраля 2024, 14:03
Минцифры и РКН выяснят причину масштабного сбоя Telegram и других сервисов в России
Минцифры: работа Telegram восстанавливается, причины сбоя установят вместе с РКН
Работа мессенджера Telegram и ряда других сервисов на территории России уже восстанавливается, заявили в Минцифры. Информацию опубликовали в Telegram-канале ведомства.
Также в министерстве подчеркнули, что совместно с Роскомнадзором проводят работу над установлением причины масштабного сбоя.
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«Будем держать вас в курсе ситуации», — добавили в пресс-службе.
По информации Минцифры, сбой Telegram зафиксировали и в других странах. Российские операторы связи работают штатно, отмечая падение трафика в мессенджере и других сервисах, заключили в ведомстве.
В Координационном центре доменов .RU/.РФ в комментарии ТАСС заявили, что российская доменная инфраструктура в данный момент функционирует в нормальном режиме.
Проблемы с работой Telegram начали фиксировать примерно в 12:30. У пользователей не отправлялись сообщения, не загружались чаты. Сложности были как в мобильной, так и в десктопной версии мессенджера.
Чуть позже сервис «Сбой.рф» зафиксировал проблемы и с работой YouTube, Viber, WhatsApp и «ВКонтакте».
Последний раз сбои в Telegram происходили 18 февраля. Проблемы были аналогичными и носили масштабный характер. В РКН тогда заявили, что причиной, по предварительным данным, стала проблема с работой внутренней инфраструктуры сервиса.
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