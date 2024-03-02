Важное 02 марта 2024, 17:56 Разговор немецких военных об атаке на Крым перехватили DPA: Минобороны ФРГ заявило о перехвате разговора военных об атаке на Крым РИА «Новости»

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Министерство обороны Германии заявило, что разговор немецких военных о планах атаки на Крымский мост ракетами Taurus перехватили. Об этом сообщило агентство DРА со ссылкой на представителя оборонного ведомства.

«По нашей оценке, разговор в ВВС был перехвачен», — заявили в Минобороны ФРГ.

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При этом в ведомстве не могут точно сказать, вносили ли в запись, которая появилась в Сети, какие-либо изменения.

Ранее утечку прокомментировал немецкий канцлер Олаф Шольц. Он заявил, что компетентные органы уже начали расследование.

Замглавы комитета по разведке бундестага Родерих Кизеветтер призвал Шольца передать Украине ракеты Taurus. По его мнению, нужно принять это решение, чтобы Германия не выглядела слабой в глазах других стран.