Спецоперация 01 марта 2024, 20:44 Российский боец рассказал о двух уничтоженных за день танках Abrams Боец с позывным Коловрат: российские войска 26 февраля подбили два танка Abrams РИА «Новости»

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Бойцы группировки «Центр» уничтожили два американских танка Abrams на Авдеевском направлении, используя FPV-дроны. Об этом РИА «Новости» рассказал командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным Коловрат.

Бой с противником произошел в районе села Бердычи в ДНР. Расчет Коловрата ликвидировал несколько единиц техники ВСУ, среди них — второй американский танк Abrams.

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«По дальности сказать не можем, но FPV-дроны улетели достаточно далеко. <…>Танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что танк Abrams», — рассказал российский боец.

Со слов командира, о судьбе экипажа ВСУ он сказать ничего не может, ведь в тот момент объективного контроля с дрона-разведчика не было.

В понедельник, 26 февраля, российские военные подбили первый танк Abrams M1, который США поставили ВСУ. Видео с моментом уничтожения американской боевой машины показал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.