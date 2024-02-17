Спецоперация 17 февраля 2024, 22:45 Путину доложили о полном освобождении Авдеевки Минобороны: Шойгу доложил Путину о полном освобождении Авдеевки РИА «Новости»

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Министры обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Город взяла под контроль группировка войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

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«От украинских националистов освободили территорию площадью 31,75 квадратных километра. Потери противника в боях за Авдеевку за минувшие сутки составили более 1500 военнослужащих», — уточнили в оборонном ведомстве.

Сейчас ВС России проводят мероприятия по окончательной зачистке Авдеевки от боевиков. Также происходит блокирование украинских подразделений, засевших на коксохимическом заводе.

Как отметил глава Минобороны РФ, освобождение населенного пункта Авдеевка в ДНР отодвинуло линию фронта на безопасное расстояние от Донецка.

Ранее в Госдуме заявили, что российские военные проявили героизм и самоотверженность при освобождении Авдеевки. Депутат Леонид Слуцкий предложил наградить отличившихся в боях солдат.